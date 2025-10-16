Cihan Ekşioğlu hangi şirketlerin sahibi? Cihan Ekşioğlu'nun serveti ne kadar?

Türkiye iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Cihan Ekşioğlu, sahip olduğu şirketlerle ve yürüttüğü projelerle dikkat çekmektedir. Ancak, son dönemde medyada yer alan gözaltı haberleri, Ekşioğlu'nun kariyeri ve iş dünyasındaki duruşu hakkında kamuoyunda farklı tartışmaların başlamasına yol açmıştır.

CİHAN EKŞİOĞLU HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Cihan Ekşioğlu, geniş iş alanlarıyla bilinen ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Sahip olduğu şirketler arasında özellikle savunma sanayii, inşaat ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren önemli markalar bulunmaktadır. İşte Ekşioğlu'nun kontrolündeki başlıca şirketler:

EKBA Holding: Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden biri olan EKBA, özellikle inşaat, enerji ve savunma sektörlerinde aktif olarak faaliyet göstermektedir. Holding, güçlü finansal yapısı ve stratejik yatırımlarıyla dikkat çekmektedir.

İstanbul Yapı: İnşaat ve gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren İstanbul Yapı, kentsel dönüşüm ve projelerle adını duyurmuştur. Modern mimari ve sürdürülebilir projeler bu şirketin öncelikleri arasındadır.

CEMD Defence: Savunma sanayii alanında yenilikçi teknolojilere yatırım yapan CEMD Defence, Türkiye'nin savunma kapasitesine katkıda bulunan önemli firmalardan biridir.

CEMD Technology: Teknoloji geliştirme ve Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten bu şirket, savunma ve elektronik alanlarında ileri çözümler üretmektedir.

ICE Defence Savunma Teknolojileri: Savunma teknolojileri alanında kritik sistemler geliştiren ICE Defence, yerli ve milli üretim anlayışıyla sektörde önemli bir yere sahiptir.

Martebd INC: Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren ve teknoloji çözümleri sunan Martebd INC, inovasyon ve yüksek teknoloji alanındaki yatırımlarıyla öne çıkar.

Bu şirketler, Ekşioğlu'nun liderliğinde farklı sektörlerde güçlü bir portföy oluşturarak hem Türkiye'deki hem de uluslararası piyasalardaki varlığını sağlamlaştırmaktadır.

CİHAN EKŞİOĞLU'NUN SERVETİ NE KADAR?

Cihan Ekşioğlu'nun 2025 yılı itibarıyla net serveti kamuoyunda tam olarak açıklanmamış olsa da, iş dünyasındaki etkisi ve sahip olduğu şirketlerin büyüklüğü, servetinin oldukça yüksek olduğuna işaret etmektedir. Özellikle 2017 yılında EKBA Holding'in iş hacminin 750 milyon dolar seviyesinde olduğu bilinmektedir. Bu rakam, Ekşioğlu'nun ekonomik gücünün ve iş dünyasındaki ağırlığının önemli bir göstergesidir.

Ekşioğlu'nun sahip olduğu şirketlerin faaliyet alanları ve büyüklükleri göz önüne alındığında, servetinin milyar dolar seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, sadece ticari başarıları değil, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle de tanınmaktadır. Örneğin, Dünya Engelliler Vakfı Başkanlığı yaparak toplumsal duyarlılığa da önemli katkılar sağlamaktadır.