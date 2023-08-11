Çiğli Belediyesi ve Genel İş Sendikası arasında ücret artışı anlaşması

Çiğli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin ikinci yılında belirlenen yüzde 17'lik ücret artışı, yapılan ek protokol ile yüzde 35'e revize edildi. ÇİBEL şirketi çalışanlarına yönelik yapılan iyileştirme görüşmeleri sonucunda 2023 yılının ikinci altı ayında günlük ücretler dahil tüm yan haklara yüzde 35 oranında ücret artışı yapılacak. Ayrıca, 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere bir ücret artışı daha elde edilecek.

Çiğli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında 2022 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesinin (TİS) 2. yılının ikinci altı ayı için belirlenen yüzde 17'lik ücret artışı yapılan ek protokol ile yüzde 35 olarak revize edildi.

Çiğli Belediyesi ile Genel İş 8 No'lu Şube yönetimi arasında ÇİBEL şirketi çalışanlarına yönelik sürdürülen iyileştirme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Görüşmeler sonucunda 2023 yılının ikinci altı ayında günlük ücretler dahil tüm yan haklara yüzde 35 oranında ücret artışı yapılacak.

Ek protokol görüşmeleri Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK/Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, yönetim kurulu üyeleri, iş yeri sendika temsilcileri ve ÇİBEL şirket yetkililerinin katılımıyla imza altına alındı.

ÇİBEL şirketi çalışanları imzalanan TİS kapsamında 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere (TEFE+TÜFE/2+2) oranında bir ücret artışı daha elde edecek.

Ek protokol ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Hükümetin kötü ekonomi politikalarından kaynaklanan yüksek enflasyon karşısında ücretli çalışanların geçim ve yaşam şartlarının her geçen gün daha da zorlaştığının farkındayız. Vergilere, kiralara ve günlük temel ihtiyaçlara gelen fahiş zamlar işçi sınıfının ayakta kalma mücadelesini zorlaştırıyor. Bu kötü gidişatın faturası işçilere olduğu gibi belediyelere de kesiliyor. Merkezi yönetim tarafından gelirlerimizde ciddi kesintiler yapılıyor. Buna rağmen hem hizmet üretmeye hem de emekçilerimizin yaşam koşullarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir süredir gerçekleştirdiğimiz iyileştirme görüşmelerini sonuçlandırdık. Emekçilerimizin günlük ücretler dahil tüm yan haklara yapılacak ücret artışını yüzde 17'den yüzde 35'e çıkardık. Hayırlı ve bereketli olsun."