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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: "Tarım, toplumun her kesimini doğrudan etkileyen en temel sektördür"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: 'Tarım, toplumun her kesimini doğrudan etkileyen en temel sektördür'
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, artan girdi maliyetleri ve yüksek faizler nedeniyle zor durumdaki çiftçiler için acil olarak düşük faizli ve uzun vadeli 'Nefes Kredisi' paketi hazırlanmasını talep etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım sektörünün içinde bulunduğu finansman durumuna dikkat çekerek, üretimin kesintisiz devam etmesi ve gıda arzının korunması amacıyla çiftçiler için acil bir "Nefes Kredisi" paketi hazırlanması çağrısında bulundu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'dan çiftçiye destek çağrısında bulundu. Girdi maliyetlerindeki öngörülemez artışlar ve iklimsel risklerin üreticiyi zor bir sarmala sürüklediğini belirten Başkan Mehmet Akın Doğan, finansmana erişimin hiç olmadığı kadar zorlaştığını vurguladı.

Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçimiz mazot, gübre, tohum ve ilaç gibi temel girdileri temin etmekte zorlanırken, yüksek faiz oranları nedeniyle de finansmana ulaşamamaktadır. Sıcak para akışının kesilmesi, tarladaki üretimi olumsuz etkilemektedir. Çiftçimizin toprağına küsmemesi ve borç yükü altında ezilmemesi için düşük faizli, uzun vadeli ve kolay erişilebilir bir "Nefes Kredisi" hamlesi artık bir zorunluluktur."

" Tarım, toplumun her kesimini doğrudan etkileyen en temel sektördür"

Tarımın, taşıdığı hayati önem nedeniyle ekonominin en stratejik sektörü olduğunu hatırlatan Doğan, sürdürülebilir tarım için devlet desteğinin kritik bir rol oynadığını ifade ederek, " Tarım, toplumun her kesimini doğrudan etkileyen en temel sektördür. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, halkımızın kesintisiz ve makul fiyatlarla gıdaya ulaşabilmesinin tek güvencesidir. Bugün çiftçimize sunulacak her destek, yapısal bir zorunluluktur. Üreticiye sağlanan finansal kolaylık, piyasalardaki fiyat istikrarının ve toplumsal refahın da anahtarı olacaktır. Çukurova'nın bereketli topraklarında üretim yapan çiftçimiz, tüm zorluklara rağmen ülkesi için değer oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak bu mali yükü tek başına kaldırması mümkün değildir. Bizler TZOB Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın öncülüğünde çiftçilerimizin sesi olmak için çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan, üreticimize can suyu olacak finansal adımların acilen atılmasını bekliyoruz. Çiftçimize nefes aldırmak, bu ülkenin geleceğine yatırım yapmaktır" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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