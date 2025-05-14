Çiftçilerin Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Destek Talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın sürdürülebilirliği ve kırsalda yaşamın devamı için çiftçilerin sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu nedenle tarım Bağ-Kur primleri düşürülmeli, genç ve kadın çiftçilerimize yönelik özel sosyal güvenlik destekleri sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk çiftçisinin tüm zorlu koşullara rağmen üretmeye devam ettiğini aktardı.

Dünya genelinde yaşanan kuraklık, ani hava olayları ve tarımsal üretimdeki dalgalanmaların üretici ve tüketiciyi derinden etkilediğine işaret eden Bayraktar, buna rağmen Türk çiftçisinin gıda arzını sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi.

Bayraktar, tarım sektörünün Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5,6'sını, istihdamın da yüzde 14,8'ini sağladığına dikkati çekerek, son yıllarda don, dolu ve kuraklık gibi doğal afetlerin üretimi sekteye uğrattığını belirtti.

"Üreticilerimiz ihtiyaç duyduğu desteğe bir an önce kavuşmalı"

Bazı bölgelerde kuraklığın halen devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Bu durum, gıda güvenliğini sağlama konusunda bizi zorlayarak üreticilerimizin tarımdan uzaklaşmasına neden oluyor. Çiftçilerimizi tarımda tutabilmek için yelkenleri tarıma çevirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, zirai don nedeniyle başta fındık, kayısı, üzüm gibi ihraç ürünleri ile ekili ve dikili tüm ürünlerin zarar gördüğünü, tarımsal üretimde ciddi hasar oluştuğunu bildirdi.

Bu afetlerin ardından birçok ilde çiftçilerle bir araya gelerek incelemelerde bulunduğunu belirten Bayraktar, "Üreticilerimizin kayıpları belirlenirken mağdur edilmemesi, hızlı hareket edilmesi ve ihtiyaç duyduğu desteğe geciktirilmeden bir an önce kavuşması en büyük temennimizdir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, üreticinin girdi maliyetlerinde artış olduğuna işaret ederek, bu yıl müdahale alım fiyatının, maliyet ve refah payı gözetilerek hasat öncesi piyasada oluşan fiyatların üzerinde açıklanmasını talep etti.

???????- "Tarımsal nüfus yaşlanıyor"

Tarımsal nüfusun yaşlandığına işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi kırsalda tutmanın önündeki en büyük engel, üreticilerimizin gelecek kaygısıdır. Tarımda kayıtlı genç çiftçi oranı yüzde 5'in altına düştü, diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı çiftçi sayısı 2021 yılında 1 milyon iken 2024 yılı sonunda 419 bine geriledi. 1,1 milyon çiftçi de muafiyet belgesi alarak sistemin dışına çıktı. Tarımın sürdürülebilirliği ve kırsalda yaşamın devamı için çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi zorunludur. Bu nedenle tarım Bağ-Kur primleri düşürülmeli, genç ve kadın çiftçilerimize yönelik özel sosyal güvenlik destekleri sağlanmalıdır."