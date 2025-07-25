Çiftçilere 826 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere 826 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapılacak
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TARIM ve Orman Bakanlığı, 826 milyon 825 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 826 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "826 milyon 825 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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