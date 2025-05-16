Çiftçilere 5,1 milyar lira destek ödemesi yapılacak

Çiftçilere 5,1 milyar lira destek ödemesi yapılacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. En büyük pay buzağı desteğine ayrılırken, ödemeler 16 ve 23 Mayıs tarihlerinde hesaplara geçecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin hesaplarına toplam 5 milyar 102 milyon 219 bin 557 TL tutarında destekleme ödemesinin aktarılacağını duyurdu. Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

EN BÜYÜK PAY BUZAĞI DESTEĞİNDE

Destekleme kalemleri arasında en yüksek tutar, 3 milyar 909 milyon 715 bin 445 TL ile Büyükbaş Hayvancılık (Buzağı) Desteği'ne ayrıldı. Onu, 984 milyon 628 bin 244 TL ile Arıcılık Desteği takip etti. Büyükbaş Hayvancılık içinde Malak Desteği de ayrıca 43 milyon 434 bin 500 TL olarak açıklandı.

YATIRIM VE ORGANİK ÜRETİME DE DESTEK VAR

Kırsal Kalkınma Yatırımları için 98 milyon 302 bin 890 TL, Biyolojik/Biyoteknik Mücadele Desteği için ise 43 milyon 901 bin 906 TL ödeme yapılacak. Bombus Arısı Kullanım Desteği (15,8 milyon TL) ve Küçük Aile İşletmesi Desteği (1,4 milyon TL) gibi alanlar da destek kapsamına alındı.

ÖDEMELER KADEMELİ OLARAK HESAPLARA GEÇTİ

Buzağı ve Malak destekleri, TCKN ve VKN son hanesine göre 16 ve 23 Mayıs tarihlerinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Diğer destek kalemleri ise 16 Mayıs 2025 saat 18.00'den itibaren tek parça hâlinde ödenecek.

TARIM VE HAYVANCILIKTA ÜRETİCİYE GÜÇLÜ DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu desteklerin üreticinin elini rahatlatacağını ve sektördeki sürdürülebilirliği artırmayı hedeflediğini belirtti. Özellikle küçük üretici ve kooperatiflerin bu ödemelerle desteklenmesi planlanıyor.

Haberler.com / Hamza Temur - Ekonomi
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