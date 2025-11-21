Haberler

Çiftçilere 331 Milyon Lira Tarımsal Destek Ödemesi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 331 milyon 664 bin lira tutarında tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Destekleme ödemeleri kırsal kalkınma, sulama sistemleri, sertifikalı tohum üretimi ve çeşitli ürünlere yönelik yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üretimi güçlendiren tarımsal desteklerin devam ettiğini belirten Yumaklı, "331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, kırsal kalkınma yatırımlarına 290 milyon 934 bin 627 lira, bireysel sulama sistemlerine 33 milyon 874 bin 22 lira, sertifikalı tohum üretimine 5 milyon 593 bin 977 lira, hububat, baklagil ve dane mısır üretimine 805 bin 149 lira ve dane zeytin üretimine 456 bin 225 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
