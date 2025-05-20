Çiftçiler AB Bütçesi İçin Brüksel'de Protesto Gösterisi Düzenledi

Çiftçiler AB Bütçesi İçin Brüksel'de Protesto Gösterisi Düzenledi
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Çiftçiler, Avrupa Birliği'nin gelecek bütçesinde tarım desteklemelerindeki olası düşüşe karşı Brüksel'de gösteri düzenleyerek, ortak tarım politikalarındaki değişikliklere dikkat çekti.

Çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek bütçesinde tarım desteklemelerinde düşüşe yol açacak bir değişikliğe gidilmemesi için Brüksel'de gösteri düzenledi.

Çeşitli AB ülkelerinden çiftçi birliklerinin çağrısıyla çok sayıda çiftçi, Brüksel'deki AB Komisyonu ve AB Konseyi karşısında yer alan Schuman Meydanı'nda toplandı.

AB kurumları önüne sembolik olarak bir traktör getiren çiftçiler, Birliğin tarım politikası çerçevesinden duydukları rahatsızlıklara dikkati çekti.

Büyük iskambil kartlarından "Bütçe Yok, Ortak Tarım Politikası Yok, Çiftçi Yok, Güvenlik Yok" yazılı bir kule yapan çiftçiler, eylem sonunda kuleyi devirdi.

Protesto, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açılışını yaptığı 2025 yılı AB Bütçe Konferansı sırasında gerçekleştirildi.

AB'nin uzun dönem bütçesine Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) adı veriliyor.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen MFF, kaynakların, AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor. AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor.

AB'nin 2021-2027'deki toplam 1,2 trilyon avroyu aşan bütçesini ortaya koyan çerçeve, 2020 yılında belirlenmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu bütçeye ilave olarak 800 milyar avroluk ekonomik kurtarma paketi hazırlanmış ve üye ülkelere destek verilmişti.

Son dönemde, AB'nin yeni bütçesi konusunda çalışmalar hız kazandı.

AB Komisyonunun 2028-2034 yılı bütçe taslağını temmuz ayında sunması bekleniyor.

AB Komisyonunun gelecek bütçede tarımsal desteklemeleri içeren ortak tarım politikası, bölgesel kalkınma odaklı uyum politikası ve araştırma programı Horizon Europe gibi çeşitli programları ortak bir havuzda toplamayı planladığı iddia ediliyor. Çiftçiler bu durumdan da rahatsızlık duyuyor.

Çiftçiler tarımsal desteklemelerde kesinti de yapılmamasını istiyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP onayı ve üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliği ile alınıyor.

Avrupa ülkelerinde çiftçiler Birliğin tarım politikalarına karşı geçen yıl yoğun protestolar düzenlemişti.

Birliğin çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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