Çiçekçilerde 'Anneler Günü' telaşı

Bolu'da Anneler Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Annelerine ve eşlerine çiçek almak isteyen vatandaşlar soluğu çiçekçilerde aldı.

14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle annelerine ve eşlerine çiçek almak isteyen vatandaşlar çiçekçilerde yoğunluk oluşturdu. En çok gül ve buketi tercih eden vatandaşlar annelerini ve eşlerini mutlu etmek için soluğu çiçekçilerde alırken, birçok vatandaş çiçeklerini seçim gününe bırakmamak için bir gün önceden çiçekçilerini aldı. Çiçekçiler tarafından anneler gününe özel hazırlanan buketler, arajmanlar ve canlı çiçekler en çok tercih ürünler oldu.

"Şu anda anneler günü telaşı var"

Her çeşitten çiçeği anneler günü için hazırladıklarını ifade eden Naim Eren Duman, "Nişanlımla birlikte Bolu'da yeni nesil bir çiçekçi dükkanı açtık. Şu anda anneler günü telaşı var. Ona hazırlık yapıyoruz. Yeni ürünlerimizle müşterilerimize hizmet etmeye başlayacağız. Orkidenin çeşitleri, starliçe, antorium'un renk çeşitleri, çeşit çeşit teraryumlarımız var. Hem ithal grupta hem yerli grupta çok fazla çeşidimiz var. Bolu'da hiç yapılmayan ayıcık buketlerimiz var. Onların da boy boy her ailenin bütçesine el verecek şekilde bazı şeylere erişmeye çalışıyoruz tüm müşterilerimize hizmet etmek için" dedi.

"İki gündür yoğun bir talebimiz var"

İki gündür yoğunluk olduğunu dile getiren Naim Eren Duman, "İki gündür yoğun bir talebimiz var. Umuyorum pazar günü de bu talebi yakalayacağız. Güzel bir Anneler Günü olacak. Annelerimiz zaten bizim kanatsız meleklerimiz. Onlara en güzel hediyeleri, en güzel çiçeklerimizi sunmaya çalışacağız. İster istemez seçim öncesi yoğunluğu var. Çünkü herkes oy kullanmaya gidecek ve gitmeden önce cumartesi gününden yani bugünden ürünlerini alıp annelerine kahvaltıya ya da gidecekleri yere götürmek istiyorlar. Bugün de bir yoğunluğumuz var ama umuyorum yarın daha yoğun olacak. Seçim de tabii ki de birazcık etkiledi bizleri" diye konuştu.

"Yeni nesil tarzlarla müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz"

Derya Karayanık ise "Müşterimizin annesine özel lale arajman kutumuzu hazırladık. Özel anneler günü notuyla birlikte teslimatımızı gerçekleştireceğiz. Yeni nesil tarzlarla müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

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