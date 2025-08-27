Çiçek Bamya Fiyatında Düşüş: Kilogramı 2900 TL Oldu

Çiçek Bamya Fiyatında Düşüş: Kilogramı 2900 TL Oldu
Eskişehirli aktar Oğuzhan Sever, çiçek bamya fiyatlarının son 1 ayda düştüğünü ve şu anda kilosunun ortalama 2900 TL'ye satıldığını açıkladı. Yüksek işçilik maliyetlerinin fiyatları etkilediği belirtiliyor. Bamyanın kış aylarında özellikle etli çorba yapımında tercih edildiği ifade edildi.

Eskişehirli aktar Oğuzhan Sever, fiyatı gram altınla yarışan çiçek bamya fiyatında düşüş olduğunu ve şu anda kilosunun ortalama 2 bin 900 TL'ye satıldığını söyledi.

Genelde kış aylarında tüketildiği bilinen kurutulmuş çiçek bamya, geçtiğimiz aylarda yüksek fiyatı ile gündeme gelmişti. Gram altınla yarışan bamyanın fiyatı son 1 ay içerisinde düşerken, aktar Oğuzhan Sever konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. İşçiliğinin zor olması nedeniyle fiyatların bu şekilde olduğunu belirten Sever, çiçek bamyasının özellikle etli çorba yapmak için tercih edildiğini dile getirdi.

"Yaklaşık 1 aydır fiyat düşüşü mevcut"

Kurutulmuş çiçek bamya fiyatları hakkında konuşan Oğuzhan Sever, "Son zamanlarda çiçek bamyanın fiyatı çok artmıştı. Neredeyse altınla yarışıyordu, ama yaklaşık 1 aydır fiyat düşüşü mevcut. Yaklaşık 5-6 ay önce 3 bin 700 bandında satılıyordu, ama şu an ilgi düşmüş durumda. Şu an 2 bin 800 ila 3 bin lira bandında satılıyor. Genelde kış aylarında daha çok tüketiliyor, çiçek bamya ile etli bamya çorbası yapılıyor" dedi.

"İşçi maliyeti çok fazla"

Bamyaya 1 sene içerisinde neredeyse yüzde 400'e yakın zam geldiğine dikkat çeken Sever, "İşçiliği çok zor. Normalde bamya ekiminde, biçiminde çok problemi olan bir ürün değil, ama çiçek halindeyken toplandığında onların ipe seriminden, tarladaki köylülerin sürekli olarak başında durmasından kaynaklı olarak işçi maliyeti fazla oluyor. İşçi maliyeti fazla olduğu için bu hem üreticiye, hem satıcıya, hem de aracıya yansıyor. Lezzet bakımından seven çok seviyor. Çiçek bamya özellikle etli çorbası yapmak için tercih ediliyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

