CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

CHP'ye yönelik kapatma talebi iddiası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ilişkin iddianamenin kamuoyuna yansımasının ardından borsa sert düştü.

BIST 100'DE YÜZDE 3,8'LİK GERİLEME

Günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kazanarak 10.804,15 puandan kapanan endeks, öğleden sonraki işlemlerde hızla düşüşe geçti. Endeks yüzde 3,8'i aşan kayıpla 10.373,75 puana kadar geriledi. Saat 15.35 itibarıyla yüzde 3,76 düşüşle 10.383,32 puandan işlem görüyor.

BANKACILIKTA KAYIP YÜZDE 4,7'Yİ AŞTI

Siyasi belirsizliklerin en fazla etkilediği sektörlerden biri olan bankacılıkta satış baskısı sertleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,74 düşüşle 13.956,99 puana kadar gerilerken, böylece kayıp gün içinde yüzde 4,7'yi aştı.

Endeks güne yüzde 0,11 düşüşle 14.635,21 puandan başlamış, ilk yarıda kaybını yüzde 0,24 olarak sınırlamıştı. Ancak öğleden sonra satışların artmasıyla kayıplar derinleşti.