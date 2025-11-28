Haberler

CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
"İndirimli Cuma" indirimleriyle fiyatlar düşünce vatandaşlar AVM'lere akın etti. İzmir ve Ankara'da uzun kuyruklar oluşurken, kalabalığı görüntüleyen bir vatandaşın "Sözde ekonomi kötü" sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

  • İndirimli Cuma kampanyaları nedeniyle İzmir ve Ankara'da AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu.
  • Bir vatandaşın "Sözde ekonomi çok kötü… Maaşlar yetmiyor diyorlar, bakın buyurun. Daha arkası var" sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"İndirimli Cuma" kampanyalarının başlamasıyla birlikte birçok marka fiyatlarını düşürdü. İndirim fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle büyük şehirlerde alışveriş merkezlerine akın etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İzmir ve Ankara'da sabahın erken saatlerinde AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu. İçeri girmek için dakikalarca bekleyen vatandaşlar, AVM çalışanlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"SÖZDE EKONOMİ ÇOK KÖTÜ"

CHP'nin kalesi İzmir'de yoğunluğu görüntüleyen bir vatandaş, kalabalığı kayıt altına alırken şaşkınlığını dile getirdi. Videoda yer alan kişinin "Sözde ekonomi çok kötü… Maaşlar yetmiyor diyorlar, bakın buyurun. Daha arkası var" şeklindeki sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Olgun Kızıltepe
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGölge Analiz:

Ulan gerizkaı yorumcu, zaten ekonomi kötü olduğu için herkes indirime hücum ediyor. Herşey ateş pahası diye ucuz mala üşüşen insanlara , ekonomi kötü diyorsunuz bir de lisveris yapıyorsunuz denir mi sığır!!! Tabi ucuzluktan alacak malll ak trolü

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızebil animation:

chp nin kalesi akp nin kalesi herşeyi siyasete bağldınız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
