CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

"İndirimli Cuma" kampanyalarının başlamasıyla birlikte birçok marka fiyatlarını düşürdü. İndirim fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle büyük şehirlerde alışveriş merkezlerine akın etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İzmir ve Ankara'da sabahın erken saatlerinde AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu. İçeri girmek için dakikalarca bekleyen vatandaşlar, AVM çalışanlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"SÖZDE EKONOMİ ÇOK KÖTÜ"

CHP'nin kalesi İzmir'de yoğunluğu görüntüleyen bir vatandaş, kalabalığı kayıt altına alırken şaşkınlığını dile getirdi. Videoda yer alan kişinin "Sözde ekonomi çok kötü… Maaşlar yetmiyor diyorlar, bakın buyurun. Daha arkası var" şeklindeki sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.