CHP'nin kalesinde "İndirim" kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
"İndirimli Cuma" indirimleriyle fiyatlar düşünce vatandaşlar AVM'lere akın etti. İzmir ve Ankara'da uzun kuyruklar oluşurken, kalabalığı görüntüleyen bir vatandaşın "Sözde ekonomi kötü" sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.
- İndirimli Cuma kampanyaları nedeniyle İzmir ve Ankara'da AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu.
- Bir vatandaşın "Sözde ekonomi çok kötü… Maaşlar yetmiyor diyorlar, bakın buyurun. Daha arkası var" sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
"İndirimli Cuma" kampanyalarının başlamasıyla birlikte birçok marka fiyatlarını düşürdü. İndirim fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, özellikle büyük şehirlerde alışveriş merkezlerine akın etti.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
İzmir ve Ankara'da sabahın erken saatlerinde AVM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştu. İçeri girmek için dakikalarca bekleyen vatandaşlar, AVM çalışanlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
"SÖZDE EKONOMİ ÇOK KÖTÜ"
CHP'nin kalesi İzmir'de yoğunluğu görüntüleyen bir vatandaş, kalabalığı kayıt altına alırken şaşkınlığını dile getirdi. Videoda yer alan kişinin "Sözde ekonomi çok kötü… Maaşlar yetmiyor diyorlar, bakın buyurun. Daha arkası var" şeklindeki sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.