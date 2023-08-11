CHP Milletvekili: KKM'nin Büyüklüğü 3,3 Trilyon Liraya Ulaştı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) büyüklüğünün 3,3 trilyon liraya ulaştığını ve AKP iktidarının fakirden alıp, zengine verdiğini belirtti. Bulut, KKM'nin bütçeye maliyetinin 270 milyar TL olduğunu ve gelecekte 150 milyar dolarlık bir tehlikenin bulunduğunu ifade etti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) büyüklüğü 3,3 trilyon liraya ulaştı. Türkiye'nin 2023 yılı bütçesi ek bütçe dahil yaklaşık 5,5 trilyon lira. AKP iktidarı fakirden alıp, zengine veriyor. KKM'ye ve dolar garantili sözleşmelere artık para dayanmıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kur Korumalı Mevduat'ın genel bütçeye getirdiği yükü değerlendirdi. Bluut'un yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz yıl aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Hükümeti'nin sunduğu, Türkiye'nin 2023 yılı bütçesi, 4 trilyon 470 milyar lira olarak kabul edilmişti. Bütçenin kabul edilmesinin üzerinde 7 ay geçmeden bu yılın temmuz ayında iktidar 1 trilyon 119 milyar liralık ek bütçe getirdi. Türkiye'nin 2023 yılı bütçesi ek bütçe dahil yaklaşık 5,5 trilyon lira oldu. KKM'deki hesaplarda bulunan para ise yaklaşık 3.3 trilyon lira. AKP iktidarı fakirden alıp, zengine veriyor. KKM'ye ve dolar garantili sözleşmelere artık para dayanmıyor. Merkez Bankası bu ödemeleri karşılıksız para basarak yapıyor, enflasyonun önün alınamıyor."

"BÜTÇEDEN 270 MİLYAR TL ÖDENDİ"

Haziran 2023 sonu itibariyle kadar devletin KKM için 220 milyar liraya yakın kur ödemesi yapıldığının tahmin edildiğini kaydeden Bulut, söz konusu rakamın içinde Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlerin 30 Haziran 2023 tarihli bilançosundaki bulunan dövizi de kapsayacak şekilde uzatılan vergi avantajının bulunmadığını ifade etti. Vergi avantajlarıyla birlikte sağlanan avantajın da 50 milyar lirayı bulduğunu belirten Bulut, KKM'nin bütçeye maliyeti 270 milyar TL oldu. KKM, ekonominin üzerinde bir kambur. Kur farkı, asgari ücretle çalışan emekçinin, memurun, emeklinin sırtına yüklendi. Dar gelirli vatandaş, bankada parası bulunan zenginlere kur farkı ödüyor. Zengin daha zengin olurken, yoksul daha yoksul hale geliyor. Saray, halkın yüzde 95'inden alıyor, yüzde 5'e veriyor" ifadelerini kullandı.

150 MİLYAR DOLARLIK TEHLİKE

Ekonomide asıl tehlikenin gelecekte yaşanacağını belirten Bulut, KKM hesaplarında, dövize dönme potansiyeli bulunan 150 milyar dolarlık bir büyüklük bulunduğunu söyledi. KKM'nin içinden çıkılmayacak bir hale geldiğini kaydeden Bulut, "KKM'nin, ülkeye maliyeti trilyonlarca lirayı bulacak" dedi.