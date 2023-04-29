CHP Milletvekili Gaytancıoğlu'ndan çeltik üreticilerine ithalat eleştirisi

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "2 gün önce bir kararname yayınlandı. Birçok tahılın gümrük vergisi sıfırdan yüzde 130'a çıkarıldı. İyi mi iyi çünkü üreticiyi korumamız lazım ama bir tahıl olan çeltikte, işlenmiş hali pirinçte gümrük vergisi hala sıfır. Bu ne demek, ithalatı teşvik ediyorlar demek" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün İpsala Ovası'nda çeltik üretimi yapan üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"BU SENE İLK 3 AYDA TAM 160 BİN TON PİRİNÇ İTHALATI YAPILMIŞ"

"Burası Türkiye'nin pirinç ambarı İpsala Ovası, arkamda da bir çeltik tarlası var. Bu tarla 15-20 gün sonra ekimi başlayacak bir tarla. 2 gün önce bir kararname yayınlandı. Birçok tahılın gümrük vergisi sıfırdan yüzde 130'a çıkarıldı. İyi mi iyi, çünkü üreticiyi korumamız lazım ama bir tahıl olan çeltikte, işlenmiş hali pirinçte gümrük vergisi hala sıfır. Bu ne demek, ithalatı teşvik ediyorlar demek. Zaten geçen sene 2022'nin tamamında 107 bin ton pirinç ithalatı yapılmış. Bu sene ilk 3 ayda tam 160 bin ton pirinç ithalatı yapılmış."

Gaytancıoğlu, çeltik üreticilerine dönerek "Demek ki ithalat çok istenilen bir durum. Siz üretiyorsunuz, ithal ürünlerle rekabet edebilecek misiniz" diye sordu.

"GÜMRÜK SIFIR OLURSA BİZ BAŞA ÇIKAMAYIZ"

Bir çeltik üreticisi, "Bu şartlarda mücadele edemeyiz. Maliyetli olan bir ürün. Gümrük sıfır olursa biz başa çıkamayız. Bize ithalata değil de dövize verilmesin, Türk çiftçisine verilsin. Daha çok üretmek istiyoruz. Daha ucuza mal edebiliriz" diye konuştu.

Gaytancıoğlu'nun "Elektrik fiyatları arttı, gübre fiyatları arttı" demesi üzerine bir başka üretici de "Mazot, gübre hepsi arttı. Biz tarım ve ekipman olarak Avrupa ülkelerine belki kafa kafayız. Daha çok desteklenirsek onlardan daha iyi yapıp ülkemize daha iyi katma değerler sağlamak istiyoruz" dedi.