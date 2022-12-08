CHP'li vekilden bomba iddia! Lüks daireleri olmasına rağmen devletten kira yardımı alan bürokrat kim?

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal Meclis'te yaptığı konuşmada, bir bürokratı eleştirdi. İsmini vermediği bürokratın devletten yardım aldığını iddia eden Ünsal "Lüks konutları olan bir bürokrat, 3.500 TL kira yardımı alıyor. Bu vatandaşın, Gölbaşı'nda, Park Osmanlı Konutları'nda 2 tane de dairesi var" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, TBMM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ünsal konuşmasında ismini vermediği bir bürokrat hakkında çok çarpıcı iddialarda bulunarak söz konusu bürokratı "Millet kira ödemekte sıkıntı çekiyor. Sarayda bir eli yağda, bir eli balda" şeklinde eleştirdi.



Ünsal'ın açıklamalarının detayları şöyle:

"5 tane arkadaş yönetici. Bunlardan birinin bilgisini vermek istiyorum, bu 5 tane arkadaşa Metin Kıratlı saraydan lojman kirası verdi. Metin Kıratlı'nın lojman kiraladığı vatandaşlardan birisi başkan yardımcısı.

"KİRA YARDIMI ALIYOR"

Bu kişinin 2020 yılındaki konut yardım parası 3 bin 500 lira. 3 bin 500 lira konut yardım parası alıyor. Bu vatandaşın Gölbaşı'nda Park Osmanlı Konutları'nda arkadaşlar 2 tane de dairesi var. Lojman kira yardımı alıyor. Yazıktır, günahtır.

"BU VATANDAŞ HALA GÖREVİNDE"

Millet kira ödemekte sıkıntı çekiyor. Sarayda bir eli yağda, bir eli balda. Aynı vatandaş Gölbaşı'nda doktora gidiyor, rapor istiyor. Doktor vermiyor. Vermeyince doktora saldırıyor ve ne diyor biliyor musunuz? 'Ben Başbakanlıkta çalışıyorum, senin aklını alırım, benim kim olduğumu biliyor musun?'. Tehdit ediyor, yargılanıyor ve ceza alıyor, Yargıtay da onaylıyor. Bu vatandaş halen görevinde."