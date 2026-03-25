Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 31 Mart'ta Türkiye'ye gelecek
Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan hareket ederek 31 Mart'ta Türkiye'deki Aliağa LNG Terminali'ne ulaşması bekleniyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 31 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.
138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 31 Mart'ta, Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA / Fuat Kabakcı