Cezayir, Çad'a ilk sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatını duyurdu

Güncelleme:
Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, Çad'a ilk sıvılaştırılmış petrol gazı (bütan) sevkiyatını Kamerun üzerinden gerçekleştirdi. Sevkiyat, 21 Nisan 2026'da imzalanan anlaşma kapsamında yapıldı.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Çad'a bütan gazı sevkiyatının Kamerun üzerinden yapıldığı belirtildi.

Bütan sevkiyatının deniz yoluyla Orta Afrika ülkesi Kamerun'daki Douala Limanı'na doğru yola çıktığı aktarılan açıklamada, sevkiyatın Kamerun'dan Çad'a kara yoluyla ulaşacağı ifade edildi.

İlk sevkiyatın 21 Nisan 2026'da Cezayir ile Çad arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde yapıldığı vurgulanan açıklamada, iki ülkenin geçen yıl da hidrokarbon ve madencilik alanlarında işbirliği anlaşması yaptığına işaret edildi.

Cezayir, son aylarda Moritanya, Nijer, Çad ve Libya'nın yanı sıra Mozambik, Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Zimbabve ile enerji alanındaki ortaklıklarını genişletmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Hassen Djebril
