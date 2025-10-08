Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Çeyrek altın fiyatları bugün sert yükseliş göstererek gün içindeki artışını 425 TL olarak kaydetti ve 9.600 TL'ye kadar yükseldi. Ons altının 4.000 dolar seviyesini aşması ve dolar/TL'deki yükseliş, çeyrek altındaki hızlı yükselişte belirleyici oldu.

YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ile güvenli liman talebinin artması, altına yönelimi güçlendirdi.

ABD ekonomisine ilişkin endişeler ve bütçe/şeffaflık riskleri de ons altını yukarı taşıdı; bunun yurt içi fiyatlara doğrudan yansımasıyla çeyrek altın tırmandı.

Merkez bankalarının alımları ve yatırımcı talebindeki yoğunlaşma da yükselişi destekliyor.

GRAM ALTIN VE PİYASA MAKASI

Kullanılan verilere göre gram altın rekor seviyelere çıktı (raporda farklı kaynaklara göre resmi ve Kapalıçarşı fiyatları arasında makas olduğu belirtildi).

Raporda çeyrek fiyatıyla birlikte gram altının ve Kapalıçarşı fiyatlarının da rekor kırdığı vurgulandı; bu durum çeyrek alımlarını doğrudan etkiledi.

YATIRIMCI VE TÜKETİCİ ETKİSİ