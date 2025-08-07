Çevre Koruma İçin Kimyasal İthalatında Yeni Düzenleme

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan bazı kimyasalların ithalatında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıyla izin verilebilecek.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, bazı madde, karışım ve eşyaların ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yapılan düzenlemeyle de "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" ile "Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik" hükümlerine tabi belirli kimyasalların ithalatına, çevrenin korunmasına ve bilimsel çalışmalara da destek vermek amacıyla yalnızca AR-GE çalışmaları veya laboratuvarlarda referans standart olarak kullanılması kaydıyla izin verilecek.

Söz konusu kimyasalların ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "muafiyet beyanı kabul yazısı" alınarak yapılabilecek.