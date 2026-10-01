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Çevre illerdeki şap nedeniyle Kahramanmaraş'ta canlı hayvan borsası kapatıldı

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Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası, çevre illerde şap vakaları görülmesi üzerine 1 Ekim 2026 itibarıyla geçici kapatıldı. Kararın hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alındığı, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulacağı açıklandı.

Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çevre illerde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine kentte önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Yakın çevremizde şap hastalığı vakalarının görülmesi nedeniyle, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla ikinci bir emre kadar geçici olarak kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tedbirlerin hayvanlar arasında hastalığın yayılma riskinin azaltılması, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve gerekli koruyucu tedbirlerin uygulanması amacıyla alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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