Ceviz Satıcılarından Alım Gücü Şikayeti

MUSTAFA USTA

Sinoplu ceviz satıcısı Fikret Şahin, "Toptan satıcıya 95 liraya mal oluyor, bize de 115 liraya veriyor. Biz de 130 liraya satmaya çalışıyoruz. Ben geçen sene 1 günde yarım ton ceviz satıyordum, şimdi yemin etsem başım ağrımaz 4 kilogram sattım. Emekli aylığımı alsam, bana yetse ben buraya gelir miyim? Yaşım girmiş 74'e. Bu soğukta buraya gelir miyim" dedi. Ceviz satıcısı Nezahat Tekin ise, "Alım gücü yok, fiyatlar da çok yüksek. Bize de pahalıya geliyor. Peşin para olunca da pahalı oluyor. Şu anda ucuza ceviz veremiyoruz" diye konuştu.

Sinop'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan Sinop Kapalı Pazaryerinde ceviz satışı yapan esnaflar, insanların alım güçlerinin düştüğünü ve artan maliyetlerden dolayı satışlarının azaldığını belirtti.

"EMEKLİ AYLIĞIMI ALSAM, BANA YETSE BEN BURAYA GELİR MİYİM?"

Ceviz satıcısı Fikret Şahin, şöyle konuştu:

"Esmer olan cevizin kilogramını 35 liraya verebiliyorduk. Diğer iri cevizi 100 liraya satıyorlar ama ben 90 liraya satıyorum. 10 lira daha aşağısına veriyorum. İri olan ceviz geçen sene 50 liraydı, bu sene 130 lira. Alt tarafta da 150 liraya satıyorlar. İri olan ceviz Aydın tarafından geliyor. Mazotun litresi 40 lirayı aşmış kişinin oraya gidip buraya getirmesi zaten 14 bin lira. Kendi masrafı da oluyor. Bu masrafı da üstüne ilave ediyor. Toptan satıcıya 95 liraya mal oluyor, bize de 115 liraya veriyor. Bizde 130 liraya satmaya çalışıyoruz. Ben geçen sene 1 günde yarım ton ceviz satıyordum, şimdi yemin etsem başım ağrımaz 4 kilogram sattım. Emekli aylığımı alsam, bana yetse ben buraya gelir miyim? Yaşım girmiş 74'e. Bu soğukta buraya gelir miyim? Demek ki yetmiyor. Evin kiraysa hep hapı yuttun."

"ALIM GÜCÜ YOK, FİYATLAR DA ÇOK YÜKSEK"

Ceviz satıcısı Nezahat Tekin ise, "Geçen sene 50 lira ila 75 lira arasında ceviz satışı yapıyordum. Şu anda 130 liradan satıyorum. Bu sene kestane ve ceviz olmadı. Bir şey yok meydanda. Şu anda satışlarım çok düştü. Bir ara ilk çıktığı zaman iyiydi ama şu anda çok düşük satışlarımız. Alım gücü yok, fiyatlar da çok yüksek. Bize de pahalıya geliyor. Peşin para olunca da pahalı oluyor. Şu anda ucuza ceviz veremiyoruz" dedi.