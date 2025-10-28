Haberler

Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Riyad'da düzenlenen '9'uncu Future Investment Initiative Forumu' kapsamında Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile ekonomik ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Riyad'da Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen '9'uncu Future Investment Initiative Forumu' kapsamında Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile görüştü. Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Sayın Halid el-Falih ile 'Future Investment Initiative (FII9)' Forumu kapsamında Riyad'da bir araya geldik. Görüşmemizde; ülkelerimiz arasındaki ikili ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımların artırılması ve Gazze'de ateşkesle başlayan yeni dönemin bölgesel yansımaları ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getiren forum kapsamındaki verimli temaslarımızın yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakana forum kapsamındaki misafirperverlikleri ve ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
title
