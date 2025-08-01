Cevdet Yılmaz, Hepsiburada CEO'sunu Kabul Etti

Cevdet Yılmaz, Hepsiburada CEO'sunu Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek, Türkiye-Kazakistan iş birliği ve inovatif hizmetler hakkında konuştu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz kurucu ortağı, CEO'su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Hepsiburada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kaspi.kz CEO'su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze'yi kabul ettiğini duyurdu. Yılmaz'ın, Kaspi.kz ve Hepsiburada'ya başarılar dilediği aktarıldı.

Mikheil Lomtadze, Kaspi'nin yenilikçi ürün ve servislerle müşterilerin ve KOBİ'ler başta olmak üzere iş ortaklarının hayatlarını kolaylaştırma ve iyileştirme misyonunu Türkiye'de de uygulamayı amaçladıklarını belirterek Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, bu iki ülke arasında doğacak yeni fırsatlardan fayda sağlayacağına inandığının altını çizdiği belirtildi.

Türkiye'de yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Mikheil Lomtadze, hedeflerinin fintech, e-ticaret, nakitsiz ödemeler ve daha fazlasını kapsayan inovatif servisler inşa etmek olduğunu belirtti.

Kaspi.kz, Hepsiburada'nın çoğunluk hissesini 2025 yılı başında devralmış, mart ayında da Rabobank'ın Türkiye'deki iştiraki Rabobank A.Ş.'yi bünyesine katmak için hisse alım sözleşmesi imzalamıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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