Cevdet Yılmaz, Eylül'de yıllık enflasyonun yüzde 29,73'e gerilediğini açıkladı

Cevdet Yılmaz, Eylül'de yıllık enflasyonun yüzde 29,73'e gerilediğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleyi kararlı, bütüncül ve koordineli politikalarıyla sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, tüketici enflasyonunun Eylül'de yüzde 1,84 olduğunu, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,73 seviyesine gerilediğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Enflasyonla mücadelemizi kararlı, bütüncül ve koordineli politikalarımızla yürütürken, dezenflasyon sürecinde elde ettiğimiz kazanımları daha da güçlendiriyoruz. Tüketici enflasyonu Eylül ayında yüzde 1,84 oranında gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 seviyesine gerilemiştir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı