Cevdet Yılmaz: Enflasyon Oranı 2025 Hedefleriyle Uyumlu

Cevdet Yılmaz: Enflasyon Oranı 2025 Hedefleriyle Uyumlu
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayı enflasyon oranını değerlendirerek, yıllık enflasyonun %32,95'e düştüğünü ve 2025 yılı hedeflerinin %25-29 aralığında olduğunu ifade etti. Yılmaz, gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonda önemli bir rol oynadığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıllık enflasyon oranı 2025 yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu bir patikada gelişmektedir. Önümüzdeki günlerde güncellenecek olan Orta Vadeli Program çerçevesinde; bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ağustos ayı enflasyon oranlarına ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Yıllık enflasyon oranı 15 aydır kesintisiz düşerek yüzde 32,95 olmuştur. Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesinde zirai don ve kuraklıktan etkilenen gıda fiyatları önemli paya sahiptir. Aylık enflasyonun yaklaşık üçte biri bu alandan kaynaklanmıştır. Yıllık enflasyon oranı 2025 yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu bir patikada gelişmektedir. Önümüzdeki günlerde güncellenecek olan Orta Vadeli Program çerçevesinde; bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir. Beşeri sermaye, lojistik, sosyal konut, gıda ve enerji başta olmak üzere, öncelikli alanlarda izleyeceğimiz politikalar, verimliliği artırıcı yaklaşım, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri ile dengeli büyümeyi sağlarken, dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
