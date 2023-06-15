Cevdet Yılmaz: Ekonomimizin rekabet gücünü artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz. İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı arttırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak her zaman olduğu gibi temel amaçtır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz. İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı arttırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak her zaman olduğu gibi temel amaçtır" dedi. Yılmaz ayrıca, "Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri plan, program ve eylem planlarıyla belli bir takvim dahilinde hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"SERBEST PİYASA KURALLARI İÇİNDE EKONOMİMİZİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAYA DÖNÜK ADIMLARA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

"Temel politika dokümanları ve eylem planları konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Ayrıca EKK'nın yeni döneme ilişkin esasları ve öncelikleri istişare edilmiştir. Yeni dönemde para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirecek, insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir. Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz. İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı arttırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak her zaman olduğu gibi temel amaçtır. Bu amaçlara dönük olarak, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız.

"BİR YANDAN YAŞADIĞIMIZ DEPREMLERİN YARALARINI SARARKEN, DİĞER YANDAN TEMEL SORUN OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ ENFLASYONLA MÜCADELE KONUSUNDA ETKİN VE KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ"

İstikrar ve güven içinde güçlü liderlik ve tutarlı bir politikalar setiyle zorlukları aşacak, fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri plan, program ve eylem planlarıyla belli bir takvim dahilinde hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız. 12'nci Kalkınma Plan'ını ekim ayında Meclisimizin takdirine sunmayı planlıyoruz. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız Orta Vadeli Program ile kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız. İlgili taraflarla istişare içinde, ortak akılla hareket edecek, STK'ların, iş dünyasının, akademinin ve sektördeki diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde yeni yönetim sistemimizin sunduğu hızlı ve etkin çalışma imkanlarından da en üst düzeyde yararlanarak yolumuza devam edeceğiz."