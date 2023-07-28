Cevdet Yılmaz'dan yüksek vergilerin altında ezilen vatandaşı rahatlatan sözler: Yıl sonuna kadar vergi artırımı yok

Vergi artışlarının özellikle deprem felaketinin mali kayıplarını gidermek amacıyla yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz" dedi.