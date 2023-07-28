Cevdet Yılmaz'dan yüksek vergilerin altında ezilen vatandaşı rahatlatan sözler: Yıl sonuna kadar vergi artırımı yok
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Vergi artışlarının özellikle deprem felaketinin mali kayıplarını gidermek amacıyla yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canılı yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Vergi artışlarındaki ana unsurun deprem olduğunu söyleyen Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi artışlarının özellikle deprem felaketinin mali kayıplarını gidermek amacıyla yapıldığını, yıl sonuna kadar yeni vergi artışının olmayacağını açıkladı.