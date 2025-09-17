Çeşme'de Damla Sakızı ve Zeytin Hasadı Sezonu Başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinin coğrafi işaretli damla sakızı ve zeytin hasadı sezonu, düzenlenen etkinliklerle başladı.

Ovacak ve Ayasaranda'daki üreticilerle bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen ve MHP İlçe Başkanı Galip Uluçam, hem damla sakızı hem de zeytin hasadına katıldı.

İlk etkinlik Ovacak'ta üretici Musa Yalçın'a ait damla sakızı bahçesinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, coğrafi işaretli damla sakızının üretim sürecine tanıklık etti. Ayasaranda'da ise Avukat Levent Uşkay'a ait zeytin bahçesinde sezonun ilk zeytinleri toplandı.

Program kapsamında Alaçatı'da, Milli Emlak Müdürlüğü'nden tahsisli 10 bin sakız fidanıyla kurulan ve dünyanın en büyük sakız ağacı plantasyonu olma özelliği taşıyan alan ziyaret edildi. Proje Koordinatörü Hasan Ege Tütüncüoğlu, plantasyonun bölge tarımına ve ekonomisine sağlayacağı katkıları paylaştı.

Etkinliklerde, üreticilerin emeklerinin desteklenmeye devam edeceği ve Çeşme tarımının güçlendirilmesi için projelerin sürdürüleceği vurgulandı. - İZMİR