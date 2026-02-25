Haberler

Bin 250 koli erzak hazırlandı

Bin 250 koli erzak hazırlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla 1250 erzak kolisi hazırladı. Yardımlar kaymakamlıklar aracılığıyla dağıtılacak.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Ramazan ayının manevi atmosferinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla bin 250 erzak kolisini hazırladı.

Sosyal yardımlar kapsamında her sene Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteğinde bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Çerkezköy, Kapaklı ve Saray kaymakamlıkları ile iş birliği içerisinde süreci yönetiyor. Erzak kolileri Kaymakamlıklara iletilecek ve yine kaymakamlıktan belirlenen ailelere erzak kolileri ulaştırılacak. Ayrıca Çerkezköy TSO tarafından hazırlanan erzak kolilerinden Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyeleri tarafından da dağıtım gerçekleştirilecek.

"İhtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız"

Çerkezköy TSO Başkanı Ahmet Çetin, yardımların Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını vurgulayarak, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir dönemdir. Odamız olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmak, onların sofralarına katkı sunmak bizim için büyük bir sorumluluk ve gönül borcudur. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray Kaymakamlıklarımız ile iş birliği içerisinde erzak kolilerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmış olacağız. Bu yardımların, toplumumuzda dayanışma duygusunu pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi

İstanbullular dikkat! Saat verildi, geri dönüyor
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı

Bu ne samimiyet: Uçaktan iner inmez boynuna sarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor!
Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu

Çalının arkasındakini kuş sandı, karşısında görünce kanı dondu
Diyarbakır'da mahalleliyi ayağa kaldıran zihinsel engelli şahıs yakalandı

Gözaltına alınma şekli tartışma çıkaracak
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Sri Lanka'da 279 kişinin öldüğü bombalı saldırıların altından eski İstihbarat Başkanı çıktı

Ülkeyi kana bulayan saldırıların altından İstihbarat Başkanı çıktı
Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor

Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor