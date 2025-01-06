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Ceren Hepyalnız Ener, L'Oréal Türkiye Dermatolojik Güzellik Bölümü Genel Müdürü Oldu

Ceren Hepyalnız Ener, L'Oréal Türkiye Dermatolojik Güzellik Bölümü Genel Müdürü Oldu
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L'Oréal Türkiye, Ceren Hepyalnız Ener'i Dermatolojik Güzellik Bölümü Genel Müdürü olarak atadı. 13 yıllık kariyerinde üç farklı divizyonda görev yapan Ener, Türkiye'deki yeni görevine 1 Ocak 2025 itibarıyla başladı.

L'Oréal Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Ceren Hepyalnız Ener, L'Oréal Türkiye Dermatolojik Güzellik Bölümü Genel Müdürü oldu.

Tekno-Güzellik şirketi L'Oréal Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirketteki 13 yıllık kariyeri boyunca üç farklı divizyonda ve Türkiye, Fransa, Endonezya gibi 3 farklı ülkede görevlerde bulunan Ceren Hepyalnız Ener, Dermatolojik Güzellik Bölümü Genel Müdürü olarak Türkiye pazarında 1 Ocak 2025 itibarıyla göreve başladı.

Yapılan açıklamaya göre, L'Oréal Türkiye ekibine stajyer olarak Profesyonel Ürünler Bölümü'nde başlayan Ceren Hepyalnız Ener, 2015 yılında Tüketici Ürünleri Bölümü'ne geçiş yaptı. 2018'de Paris merkez ofiste L'Oréal Paris markasında tüm dünya için ürün ve iletişim kampanyası oluşturan ekipte görev aldıktan sonra 2020 yılında Türkiye'ye dönerek Dermatolojik Güzellik Bölümü'nde La Roche-Posay'ın Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. Ener, sonrasında bu bölümdeki tüm markaların sorumluluğunu da üstlenerek Dermatolojik Güzellik bölümü Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Ceren Hepyalnız Ener 2022'den itibaren Endonezya'da L'Oréal Paris Marka Genel Müdürü olarak çalıştı. Ener, markanın ülkedeki konumlamasını ve pazar payını güçlendiren aksiyonlar alarak Endonezya Tüketici Ürünleri Divizyonu'ndaki dönüşüm süreçlerini yönlendirmede ve bu dinamik pazarın gereksinimlerine uyum sağlamada kilit bir rol üstlendi.

Ceren Hepyalnız Ener 13 yıllık kariyeri boyunca şirket çatısı altındaki üç farklı divizyonda ve Türkiye, Fransa, Endonezya gibi üç farklı ülkede hem yerel hem de uluslararası görevler üstlenerek büyük başarılara imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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