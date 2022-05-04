CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifrenin '123456' olduğu ortaya çıktı

Dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz eden NordPass, CEO'ların yaygın olarak kullandığı şifreleri araştırdı.

290 MİLYONDAN FAZLA VERİ İHLALİ ANALİZ EDİLDİ

CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifrelerin listesi NordPass tarafından siber güvenlik olaylarıyla ilgili araştırmalarda uzmanlaşmış bağımsız araştırmacılarla ortaklaşa derlendi. Ekip, şifreleri iş unvanına ve sektöre göre gruplandırmadan önce dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz etti. Etkilenen alanlar arasında teknoloji, finans, inşaat, sağlık ve turizm en fazla güvenlik olayı yaşadığı gösterildi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞİFRE "123456"

Liste, 290 milyon veri ihlalinde 29.401 yönetici tarafından kullanılan '123456' şifresinin CEO'lar arasında en popüler şifre olduğunu ortaya koydu. Bunu 22.511 kullanımla 'Password' izledi, bunu '12345' (11.876 kullanım), '123456789' (10.988 kullanım) ve 'qwerty' (9.738 kullanım) izledi. Birçok isim yaygın olarak kullanıldı ve en popüler seçenekler olarak 'Tiffany, 'Charlie', 'Michael' ve 'Jordan' çıktı. CEO'lar isimlerin yanı sıra hayvanlara ve efsanevi yaratıklara olan sevgilerini de şifreler söz konusu olduğunda gösterdiler, en çok kullanılanların 'dragon' ve 'monkey' olduğu ortaya çıktı.

NordPass CEO'su Jonas Karklys, "Hepimizin bu kadar benzer düşünmesi inanılmaz ve bu araştırma şunu doğruluyor. Çok orijinal olduğunu düşündüğümüz şey aslında bizi en yaygın listeye sokabilir. Oyuncu gençlerden şirket sahiplerine kadar herkes siber suçların hedefidir ve tek fark ticari kuruluşların kural olarak bilgisizlikleri için daha yüksek bir bedel ödemesidir." dedi.

CEO'LAR TARAFINDAN EN ÇOK KULLANILAN 10 ŞİFRE

1- Parola: 123456

Kullanıcı Sayısı: 29.401

2- Parola: password

Kullanıcı Sayısı: 22.511

3- Parola: 12345

Kullanıcı Sayısı: 11.876

4- Parola: 123456789

Kullanıcı Sayısı: 10.988

5-Parola: qwerty

Kullanıcı Sayısı: 9,738

6- Parola: 1234

Kullanıcı Sayısı: 6,520

7- Parola: qwerty123

Kullanıcı Sayısı: 6.446

8- Parola: 1q2w3e

Kullanıcı Sayısı: 5.809

9- Parola: 111111

Kullanıcı Sayısı: 5.487

10- Parola: 12345678

Kullanıcı Sayısı: 5.099