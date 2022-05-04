CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifrenin "123456" olduğu ortaya çıktı
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NordPass tarafından yapılan araştırmaya göre CEO'ların en çok tercih ettiği şifrelerin; '123456', 'password', '12345' ve '123456789' olduğu ortaya çıktı. CEO'ların tercihleri arasında 'Michael', 'Jordans' ve 'Dragon' isimleri de sıklıkla kullanılıyor.
Dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz eden NordPass, CEO'ların yaygın olarak kullandığı şifreleri araştırdı.
CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifrelerin listesi NordPass tarafından siber güvenlik olaylarıyla ilgili araştırmalarda uzmanlaşmış bağımsız araştırmacılarla ortaklaşa derlendi. Ekip, şifreleri iş unvanına ve sektöre göre gruplandırmadan önce dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz etti. Etkilenen alanlar arasında teknoloji, finans, inşaat, sağlık ve turizm en fazla güvenlik olayı yaşadığı gösterildi.
Liste, 290 milyon veri ihlalinde 29.401 yönetici tarafından kullanılan '123456' şifresinin CEO'lar arasında en popüler şifre olduğunu ortaya koydu. Bunu 22.511 kullanımla 'Password' izledi, bunu '12345' (11.876 kullanım), '123456789' (10.988 kullanım) ve 'qwerty' (9.738 kullanım) izledi. Birçok isim yaygın olarak kullanıldı ve en popüler seçenekler olarak 'Tiffany, 'Charlie', 'Michael' ve 'Jordan' çıktı. CEO'lar isimlerin yanı sıra hayvanlara ve efsanevi yaratıklara olan sevgilerini de şifreler söz konusu olduğunda gösterdiler, en çok kullanılanların 'dragon' ve 'monkey' olduğu ortaya çıktı.
NordPass CEO'su Jonas Karklys, "Hepimizin bu kadar benzer düşünmesi inanılmaz ve bu araştırma şunu doğruluyor. Çok orijinal olduğunu düşündüğümüz şey aslında bizi en yaygın listeye sokabilir. Oyuncu gençlerden şirket sahiplerine kadar herkes siber suçların hedefidir ve tek fark ticari kuruluşların kural olarak bilgisizlikleri için daha yüksek bir bedel ödemesidir." dedi.
1- Parola: 123456
Kullanıcı Sayısı: 29.401
2- Parola: password
Kullanıcı Sayısı: 22.511
3- Parola: 12345
Kullanıcı Sayısı: 11.876
4- Parola: 123456789
Kullanıcı Sayısı: 10.988
5-Parola: qwerty
Kullanıcı Sayısı: 9,738
6- Parola: 1234
Kullanıcı Sayısı: 6,520
7- Parola: qwerty123
Kullanıcı Sayısı: 6.446
8- Parola: 1q2w3e
Kullanıcı Sayısı: 5.809
9- Parola: 111111
Kullanıcı Sayısı: 5.487
10- Parola: 12345678
Kullanıcı Sayısı: 5.099