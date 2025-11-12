Cengiz Enerji ve EMO'dan Gelecek İçin ReAktör Programı

Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli şirketlerinden Cengiz Enerji, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi ile geliştirdiği "ReAktör" programının startını Ankara'da düzenlenen çalıştay ile verdi.

Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli şirketlerinden Cengiz Enerji, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi ile yaptığı iş birliğiyle düzenlenen enerji çalıştayında; Ankara, Ankara Bilim, Ankara Yıldırım Beyazıt, Gazi, Hacettepe, ODTÜ, Ostim Teknik, Türk Hava Kurumu, Bilkent, TED, TOBB ETÜ'nün elektrik-elektronik mühendisliği bölümü öğrencileriyle ReAktör programı kapsamında bir araya geldi. Üniversite-sanayi iş birliğinin önemli bir örneği olarak tasarlanan "ReAktör", genç mühendislerin sınıf ortamında edindikleri teorik bilgiyi sahada uygulamalı olarak deneyimleme fırsatıyla birleştiriyor. Yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen açılış çalıştayında; geleceğin enerji aktörleri, Cengiz Enerji profesyonellerinin de katkılarıyla takımlar halinde projeler geliştirdi ve interaktif sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda öğrencilere sertifikaları dijital ortamda sunulurken, dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi. ReAktör projesinin ikinci aşamasında mentor-mentee eşleşmeleri yapılacak ve özellikle yenilenebilir enerji alanında projeler üretmeleri teşvik edilecek. Ayrıca Cengiz Enerji'nin üretim tesislerine teknik ziyaretler gerçekleştirilerek öğrencilere gerçek iş ortamını deneyimleme imkanı sağlanacak.

"Genç mühendislerin enerjisi, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek"

Geleceğin mühendisleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını anlatan Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, "Enerji sektörü, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde kritik bir rol üstleniyor. Biz de bu dönüşümün merkezinde yer alacak genç mühendislerin, bilgiye dayalı, üretken ve yenilikçi bir bakış açısıyla yetişmesini önemsiyoruz. ReAktör programıyla öğrencilerin sahayı tanımasını, proje geliştirmesini ve özgüven kazanmasını hedefliyoruz. Genç mühendis adaylarının geleceğin enerji vizyonunu şekillendirecek güce sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Amaç üniversite-sanayi iş birliğini gerçek bir gelişim platformuna dönüştürmek"

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Cevdet Aslan mesleki gelişimi yalnızca mezuniyet sonrasına bırakmayan bir yaklaşımı benimsediklerini ifade ederek "ReAktör programı, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla birleştirme, profesyonel mentorluk alma ve çalışma ortamlarını yerinde deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu iş birliğinin Türkiye'nin enerji dönüşümüne nitelikli insan kaynağı kazandıracağına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL