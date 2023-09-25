Çekerek'te Uysal Arılarla Tonlarca Bal Üretiliyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, Karniyol arısı ve Anadolu (Kılıç) arısının suni tohumlama yöntemi kullanılarak melezlenmesi sonucu elde edilen uysal (sokmayan) arı ırkı sayesinde lavanta diyarı ilçede tonlarca bal üretiliyor.

Çekerek'te Orman Genel Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi tarafından oluşturulan ve tek parselde dünyanın en büyük 'lavanta adası'nın mis kokulu lavantaları, 'Akıllı Kovan ve Uysal Arı' projesi ile bala dönüşüyor. Karniyol arısı ve Anadolu (Kılıç) arısının suni tohumlama yöntemi ile melezlenmesi sonucu ilçenin iklimine ve coğrafyasına uygun elde edilen uysal (sokmayan) arı ırkı, geliştirilen proje ile ilçede lavanta balı üretimine başlandı. Akıllı kovan ve uysal arı sistemi ile kovandan alınan 16 kilogramlık verim minimum 65 kilograma çıkartılırken, ilçe hem arı üretim merkezi hem de tonlarca bal üreten bereketli bir coğrafyaya dönüşecek.

Lavanta adasının balları, Çekerek Belediyesi tarafından kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşleme Merkezi'nde paketlenip, ülkenin dört bir tarafına gönderilecek.

"İlçemizi lavanta balı merkezi yapacağız"

Uysal arılar ile kovanların yanında hiçbir koruyucu kıyafete gerek kalmadan bal hasadı dahi yapılabileceğini ifade eden Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, "Uysal Arı Projemizin uygulandığı kovanlarda gayet kaliteli bal üretiliyor. Hiç bir koruyucu kıyafet kullanmadan bal hasadı da yapılabiliyor. Bu kıymetli çalışma için Seyit Ali Gündüz üreticimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Yozgat Bozok Üniversitemiz ile yapacağımız iş birliği ile bu arı ırkının yaygınlaşması ve üretiminin yapılması ile ilgili projemizi de geliştireceğiz. İlçemizi bal üretimiyle, arıcılık ile ilgili önemli bir merkez haline getireceğiz" dedi.

"Suni tohumlama makinesi de üretip satıyorum"

Çekerek ilçesinde uysal arıların üretilmesinde kullanılan suni tohumlama aletini kendisi yapmaya karar veren bal üreticisi Seyit Ali Gündüz ise, "Çekerek'te yaşıyorum, arıcılık ile 2003 yılında tanıştım. İlk yıllarda birkaç kovan ile bal üretime başladım. Aradan geçen zaman içerisinde kovan sayısını artırdım ve son aşamada suni tohumlama yöntemiyle arı üretimi yapmaktayım. Aynı zamanda suni tohumlama makinesi üretip satışını yapıyorum. Belediye Başkanımız Eyyüp Çakır ile tanışmamızın ardından, böyle bir proje fikri doğdu. Bilgi ve birikimlerimiz ile ilçemizde böyle bir projenin gerçekleştirilebileceğini gördük. İlçemizde uysal arı ile arıcılık nasıl yapılır, uysal arı ile nasıl çalışılır, ana arı nasıl üretilir, arıcılık yapan diğer insanlara ve ilçemize nasıl faydalı oluruz sorularının cevaplarına birlikte ulaştık. Kendisine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gerekli altyapıyı tamamladık. Artık bal üretme zamanı. İnşallah Çekerek için güzel şeyler olacak" şeklinde konuştu. - YOZGAT