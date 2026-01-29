Haberler

Kıvanç: "Çek Cumhuriyeti'ni güvenilir bir ortak olarak görüyoruz"

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Çek Cumhuriyeti'nin yüksek teknolojiye dayalı sanayi iş birliklerinde güvenilir bir ortak olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılan görüşmelerde yeni yatırım fırsatları ele alındı.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa pazarına erişimde stratejik, yüksek teknolojiye dayalı sanayi iş birliklerinde güvenilir bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ve beraberindeki heyet, Adana Sanayi Odası'nı (ADASO) ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni yatırım fırsatları ele alındı.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Divan Başkan Yardımcısı İsmail Yağmur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire ve Genel Sekreter Veli Oğuz ile bir araya gelen Büyükelçi Stepanek Türkiye ile olan ticari bağları güçlendirmek istediklerini belirtti. Büyükelçi, iki ülke arasındaki mevcut diyalogdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, karşılıklı iş birliği imkanlarını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çek Cumhuriyeti stratejik bir ortak

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Çek Cumhuriyeti ile olan ekonomik ilişkilere dair güncel verileri paylaşarak şu bilgileri verdi:

"TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2023 yılında 1.7 milyar dolar olan ihracat, 2024'te 2 milyar dolara yükseldi. 2025 yılının ilk 11 ayında ise bu rakam 1.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Adana özelinde ise 2024 yılında Çek Cumhuriyeti'ne 10.1 milyon dolar ihracat, 9.9 milyon dolar ithalat yapıldı. 2025 yılının ilk 11 ayında ihracat rakamımız, şimdiden geçen yılın toplamı olan 10.1 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise 10.7 milyon dolar seviyesine yükseldi."

Adana'nın üretim gücü ile Çek Cumhuriyeti'nin teknolojik birikiminin önemli bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Kıvanç, "Çek Cumhuriyeti'ni Avrupa pazarına erişimde stratejik, yüksek teknolojiye dayalı sanayi iş birliklerinde ise güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. Bu ziyaretin, sanayicilerimiz arasında yeni yatırım köprüleri kurulmasına ve ticaret hacmimizin artmasına vesile olacağına inanıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

