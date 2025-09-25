Haberler

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de hatalı basım madeni paralar koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Son olarak "error hata" basımı olan bir 1 TL'lik madeni para, 2000 liraya alıcı buldu. Koleksiyoncular bu tür paraları hem yatırım aracı hem de kültürel değer taşıyan nadir parçalar olarak görüyor.

Türkiye'de son dönemde koleksiyon meraklılarının ilgisini çeken alanlardan biri de hatalı basım madeni paralar oldu. Darphane'nin üretim sürecinde nadiren ortaya çıkan baskı hataları, sıradan madeni paraların değerini binlerce kat artırıyor.

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız

1 TL, 2000 LİRAYA SATILDI

Son olarak "error hata" olarak adlandırılan basım hatasına sahip bir 1 TL madeni para, yaklaşık iki ay önce satışa çıkarıldı. Normalde 1 TL değerindeki bu para, 2000 TL'den alıcı buldu.

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız

KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ

Para koleksiyonculuğu alanında hatalı basımlar, en nadir ve değerli parçalar arasında gösteriliyor. Koleksiyoncular, bu tür paraları yalnızca yatırım aracı değil aynı zamanda kültürel ve tarihsel bir belge olarak görüyor. Özellikle yanlış desen, çift darp, eksik baskı veya hatalı yazım gibi üretim hataları, madeni paraların değerini katbekat artırıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif

İlk neşteri vuruyor! Kulüp efsanesine teklif yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva'nın attığı 4. gol ortalığı karıştırdı: Bahis işine birilerinin odaklanması lazım

Dün akşamki maçta atılan gole bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.