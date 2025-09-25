Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız

Türkiye'de son dönemde koleksiyon meraklılarının ilgisini çeken alanlardan biri de hatalı basım madeni paralar oldu. Darphane'nin üretim sürecinde nadiren ortaya çıkan baskı hataları, sıradan madeni paraların değerini binlerce kat artırıyor.

1 TL, 2000 LİRAYA SATILDI

Son olarak "error hata" olarak adlandırılan basım hatasına sahip bir 1 TL madeni para, yaklaşık iki ay önce satışa çıkarıldı. Normalde 1 TL değerindeki bu para, 2000 TL'den alıcı buldu.

KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ

Para koleksiyonculuğu alanında hatalı basımlar, en nadir ve değerli parçalar arasında gösteriliyor. Koleksiyoncular, bu tür paraları yalnızca yatırım aracı değil aynı zamanda kültürel ve tarihsel bir belge olarak görüyor. Özellikle yanlış desen, çift darp, eksik baskı veya hatalı yazım gibi üretim hataları, madeni paraların değerini katbekat artırıyor.