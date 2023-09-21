ÇCSİB, İhracatta Yüzde 78 Artışla Başarıya İmza Attı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), son beş yılda ihracatlarını yüzde 78 artırarak önemli bir başarıya imza attıklarını açıkladı. ABD-Çin ticaret savaşı, Kovid-19 salgını ve diğer krizlerin yaşandığı bu dönemde sektör temsilcileri ve ihracatçı firmaların katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde 46 firmaya toplam 78 ödül takdim edildi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Erdem Çenesiz, son beş yılda ihracatlarını yüzde 78 artırarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, " Üstelik bu beş yıl, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Kovid-19 salgını, kısıtlamalar, Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji tedariki ve maliyetleri ve dünyayı saran ekonomik kriz endişesi gibi pek çok krizin ve belirsizliğin art arda yaşandığı yıllardı." ifadelerini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, seramik, çimento, cam sektörlerinin ihracatçı firmalarını bünyesinde bulunduran ve 2 binin üzerinde üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan ÇCSİB tarafından düzenlenen 5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, sektör temsilcileri ve ihracatçı firmaların katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Abdulhamit Akçay ve Tansu Kumru'nun açılışını yaptığı törende 46 firmaya toplam 78 ödül takdim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Çenesiz, töreni düzenledikleri ilk yıl olan 2018'de 3,2 milyar dolar olan ihracatlarını 2022 sonu itibarıyla 5,6 milyar dolara ulaştırdıklarını bildirdi.

Son beş yılda ihracatlarını yüzde 78 artırarak önemli bir başarıya imza attıklarını aktaran Çenesiz, "Üstelik bu beş yıl, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Kovid-19 salgını, kısıtlamalar, Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji tedariki ve maliyetleri ve dünyayı saran ekonomik kriz endişesi gibi pek çok krizin ve belirsizliğin art arda yaşandığı yıllardı. Tüm bunlara rağmen firmalarımız elde ettikleri bu başarıyla aslında krizler karşısında ne denli esnek ve dayanıklı olduklarını, bilgi birikimlerini, tecrübelerini ortaya koydu. Krizlerin içindeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek sektörlerimize değer kattılar. Göstermiş oldukları başarıdan dolayı tüm firmalarımızı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"2022'de Türkiye sanayi ihracatı ortalamasının üç katı katma değer ürettik"

Çenesiz, 2022'de üç sektörün toplam ihracatının bir önceki yıla göre değer bazında yüzde 17 arttığını belirterek, "Üç ana sektörümüz de dünya üretim ve ihracat sıralamasında üst sıralarda yer almaya devam etti. İhracatımızdaki artışın yanı sıra uluslararası standartlara uygun, çevreye duyarlı üretimimiz, lojistik gücümüz, üretim kapasitemiz, insan kaynağımız ve her alandaki kalitemizle mevcut pazarlarımızda derinleşirken yeni pazarlara da açılım yaptık. Tüm bunların neticesinde Türkiye sanayi ihracatı ortalamasının 3 katı katma değer ürettik." açıklamasında bulundu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına her yıl olduğu gibi ihracatı artırma hedefiyle başladıklarını ifade eden Çenesiz, şunları kaydetti:

"Ancak dünya genelindeki ekonomik durgunluk, kriz endişesiyle yaşanan talep daralması ve maliyet artışları neticesinde inşaat sektöründeki yavaşlamadan dolayı bu hedefimizi revize ettik. Bu yılın ilk 8 ayında 3,3 milyar dolarlık ihracat yaptık. Hedefimiz, deprem sonrası artan iç talebi de karşılayarak geçen yıla ait ihracat değerimizi korumak. 2024 yılı itibarıyla ise global gelişmelere de bağlı olarak ihracatımızı yeniden artıracağımıza ve bu artışı uzun yıllar koruyacağımıza inanıyoruz. Nasıl ki yıllardır global krizlerden başarıyla çıktık, bu kez de yeni başarılarla çıkacağız."

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen törende, 2022 yılında "En Fazla İhracat Yapan Firmalar", "En Yüksek İhraç Birim Fiyatına Sahip Firma" ve "İhracatını En Fazla Artıran Firma" kategorilerinde ödüller takdim edildi.