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ÇAYKUR yaş çay alımına 2. kez 1 günlük ara verdi

ÇAYKUR yaş çay alımına 2. kez 1 günlük ara verdi
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ÇAYKUR, stokların 18 bin tona ulaşması ve kapasite üzeri alım nedeniyle 9 Haziran 2026'da yaş çay alımlarına bir günlük ara vereceğini duyurdu. 149 bin ton yaş çay alınırken, günlük işleme kapasitesinin aşıldığı belirtildi.

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada mevcut stok miktarının 18 bin tona ulaştığı belirtilerek çay alımlarına 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü kapasitesinin üzerinde yaş çay alımı gerçekleştiği için çay alımlarına 2. kez ara verileceğini açıkladı. İlk olarak 4 Haziran 2026 Perşembe günü verilen aranın ardından yeniden alımlarını sürdüren ÇAYKUR 7 Haziran 2025 tarihinde yine 1 gün süreyle ara verdiğini açıkladı.

Yaş çaya verilen ara ile hem fabrikalardaki hem de üreticini yoğunluğunun azaltılmasının hedeflendiğinin dile getirildiği açıklamada "2026 yılı yaş çay alımlarımız, 49 fabrikamızda ve tüm imkanlarımız seferber edilerek devam etmektedir. Bugün itibariyle üreticilerimizden toplam yaklaşık 149 bin ton yaş çay almış bulunmaktayız. Mevcut stok seviyemiz ise 18 bin tona ulaşmış bulunmaktadır. Alım süreçlerinin sürdürülebilir olması için tüm imkanlar zorlanarak, 9.250 ton olan günlük işleme kapasitemizin oldukça üzerinde üretim gerçekleştirmekteyiz. Günlük işleme kapasitelerinin programlarımız dahilinde hayata geçebilmesi için oluşturmuş olduğumuz ekiplerle 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yürütüyoruz. Almış olduğumuz yaş çay miktarına ve elimizde işlenmeyi bekleyen stoklara göre zaman zaman alımlara ara vermek durumunda kalabilmekteyiz. Bu sayede özellikle üreticilerimizin yoğunluğunu azaltarak devamında daha rahat bir ortamda alım gerçekleştirmeyi ve çayımızın kalitesini korumayı hedeflemekteyiz. Bu nedenlerle, stoklarımızda bekleyen yaş çayların işlenebilmesi ve sonrasında yaş çay alımlarımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına 9 Haziran 2026 Salı günü bir günlüğüne alımlarımıza ara vereceğiz. Ancak her şart ve koşulda ÇAYKUR olarak üreticilerimizin bahçelerinde bekleyen çayları almaya devam edeceğimizi tekraren ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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