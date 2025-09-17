ÇAYKUR, Su Verimliliği Yönetmeliği Uygulamaları İçin Hazırlık Yapıyor

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, dünyada stratejik önemi giderek artan su kullanımı konusundaki verimliliğe yönelik politikaları belgelendirmek için hazırlık yaptığını duyurdu.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 2024'de Su Verimliliği Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Yönetmeliğe göre 2028 yılına kadar kurum ve kuruluşlara su verimliliği belgesinin zorunlu kılındığı belirtilen açıklamada, "Son 3 yıldır bu alanda yapmış olduğu çalışmalarla talip olan ÇAYKUR, suyun verimli kullanılması konusunda örnek kuruluş olma yönünde adımlar atıyor." ifadesi kullanıldı.

ÇAYKUR'un su israfına karşı tasarruf odaklı yaklaşımla mücadele ettiğine işaret edilerek, yağmur suyu depolama sistemlerinin kullanımı sayesinde içilebilir su kaynaklarının tüketiminde sınırlama uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada, belgelendirme sürecini hızla tamamlamayı hedefleyen ÇAYKUR'un, su verimliliği alanında öncü kuruluş olmayı amaçladığı kaydedildi.