ÇAYKUR'dan Üreticilere Düşük Fiyat Uyarısı

ÇAYKUR'dan Üreticilere Düşük Fiyat Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇAYKUR, çay fiyatlarının 16 TL'ye düşmesi üzerine üreticilere uyarıda bulunarak, mevcut piyasa koşullarında bu fiyatların oluşmasını gerektirecek bir durumun olmadığını açıkladı. Ayrıca, üreticilerin çaylarının değerini düşürecek girişimlerden kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

2. Sürgün hasadın devam ettiği çay için yoğunluk olmamasına rağmen fiyatın 16 TL'ye kadar düşmesinin ardından ÇAYKUR tarafından üreticilere yönelik uyarı açıklaması yapılarak "mevcut durum itibariyle bu şekilde ödemelerin oluşmasını gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çay taban fiyatının 25 lira 44 kuruş açıklanmasıyla çay bahçelerine giren üreticiler hasada başladı. İlk sürgünü 27 Haziran itibariyle tamamlayan üreticiler 10 Temmuz'da yeniden çay bahçelerine girerek ikinci sürgün yaş çay hasadına başladı. 8 gündür devam eden yaş çay hasadında Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü tarafından bu süreçte herhangi bir yoğunluk olmamasına rağmen fırsatçıların çay fiyatını kilogram başına 16 TL'ye kadar düşürdüğünü dile getirerek üreticilere uyarıda bulunuldu.

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada "Bildiğiniz üzere, ÇAYKUR olarak her ay sizlerden satın almış olduğumuz yaş çay ürünlerinin bedellerini sonraki ayda ödemekteyiz. Bu şekliyle ürünlerinizin kıymetini korumayı sorumluluğumuz olarak görüyor, her koşulda güvenceniz olmayı sürdürüyoruz. Ancak son günlerde çay alım yerlerimizde herhangi bir yoğunluk olmamasına ve fırsatçılara uygun bir kaos ortamı bulunmamasına rağmen, 16 - 17 TL gibi aşırı düşük fiyata veya sonraki yıla sarkan ödeme planlarına göre yaş çay alınıp satıldığını gözlemlemekteyiz. Oysa mevcut durum itibariyle bu şekilde ödemelerin oluşmasını gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir.Sizlerden isteğimiz çayımızın değerini düşürecek girişimlerden kaçınmanız ve çay piyasasını bozmaya gayret eden yapılara müsamaha göstermemenizdir. Herhangi bir yoğunluğun olmadığı bir dönemde bu şekilde oluşan düşük ve yüksek vadeli fiyatların, fırsatçılardan başka kimseye bir faydasının olmadığı gibi, mevcut durum itibariyle gereği de yoktur" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Suriye'de aşiretler silahlanıp yola çıktı, asker devreye girdi
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri

DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
Yasak aşk iddiaları sonrası Güzide Duran'a avukat şoku! 3 ismi birden kaybetti

Yasak aşkın faturası çok ağır oldu! Üç ismi birden kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?

Memurların doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.