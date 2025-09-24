Haberler

ÇAYKUR, 2025 Yaş Çay Alım Kampanyasında Son Aşamalara Gelindiğini Duyurdu

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yaş çay alım kampanyasında sona yaklaşırken, alımların birçok bölgede serbest şekilde devam ettiğini açıkladı. Hava koşullarının ürünleri olumsuz etkilemediği vurgulandı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yaş çay alım kampanyasında sona yaklaşırken, birçok bölgede alımların serbest şekilde devam ettiğini bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, alımların fabrika yoğunluklarına göre farklılık gösterebildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle bahçelerdeki ürünlerimiz zorlamaya gerek bırakmayacak şekilde tazeliklerini korumaktadır. Rahat bir şekilde devam etmekte olan çay alım süreçlerinin aynı şekilde sürdürülebilmesi için mevcut koşulların korunması hepimizin faydasınadır. Hep birlikte işbirliği içinde bugüne kadar getirmiş olduğumuz 2025 yılı yaş çay kampanyasını güzel bir şekilde neticelendirebilmek için aynı işbirliği anlayışıyla sürdürülmesini temenni ederiz."

