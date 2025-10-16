Haberler

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
Trabzon'da bir çay evinin fiyatlandırma politikası ağızları açık bıraktı. İşletme, müşterilerinin geliş sıklığına göre herkese farklı fiyattan çay satmaya başladı. O uygulama, sosyal medyada tepki çekti.

Trabzon'da faaliyet gösteren bir çay evi, uygulamaya koyduğu yeni fiyatlandırma politikasıyla gündeme oturdu. İşletme, müşterilerinin mekana gelme sıklığını esas alarak farklı fiyatlarla çay satmaya başladı. Çay ocağı, sürekli gelen müşterilere daha uygun, nadiren gelen veya ilk defa gelen müşterilere ise farklı bir fiyat tarifesi uygulayacağını, dükkana astığı yazıyla duyurdu.

ÇAYI HERKESE FARKLI FİYATA SATIYORLAR

Söz konusu uygulama, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, aynı ürünün kişiye özel fiyatlandırılmasını eleştirerek tepkilerini dile getirdi.

İşte çay ocağındaki fiyatlar:

  • Daimi müşteri: 10 TL
  • Gel-Geç müşteri: 15 TL
  • Emekli müşteri: 25 TL
  • Esnaf çayı: 12.5 TL

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHAYRETTİN ŞÖLEN:

ülkede kim kime geçirirse oldu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
