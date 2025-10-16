Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Trabzon'da faaliyet gösteren bir çay evi, uygulamaya koyduğu yeni fiyatlandırma politikasıyla gündeme oturdu. İşletme, müşterilerinin mekana gelme sıklığını esas alarak farklı fiyatlarla çay satmaya başladı. Çay ocağı, sürekli gelen müşterilere daha uygun, nadiren gelen veya ilk defa gelen müşterilere ise farklı bir fiyat tarifesi uygulayacağını, dükkana astığı yazıyla duyurdu.

ÇAYI HERKESE FARKLI FİYATA SATIYORLAR

Söz konusu uygulama, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, aynı ürünün kişiye özel fiyatlandırılmasını eleştirerek tepkilerini dile getirdi.

İşte çay ocağındaki fiyatlar: