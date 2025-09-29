Haberler

Çayeli Bakır, Dördüncü Kez 'Harika İş Yeri' Sertifikası Aldı

Çayeli Bakır, Dördüncü Kez 'Harika İş Yeri' Sertifikası Aldı
Çayeli Bakır, çalışan geri bildirimleri ile belirlenen değerlendirmenin ardından dördüncü kez Great Place To Work 'Harika İş Yeri' sertifikasını kazandı. Şirket, En İyi İşverenler Türkiye 2025 listesine de girmeyi başardı.

Çayeli Bakır, çalışanlarının geri bildirimleriyle belirlenen değerlendirme süreci sonucunda 4 yıl üst üste Great Place To Work "Harika İş Yeri" sertifikasını almaya hak kazandı. Çayeli Bakır, yenilikçi kurum kültürü ve uygulamalarıyla bu yıl 'En İyi İşverenler Türkiye 2025' listesine de girdi.

Türkiye'nin öncü maden şirketlerinden Çayeli Bakır, insan odaklı kurum kültürü ve çalışan ilişkilerindeki güçlü vizyonuyla yeni bir başarıya daha imza attı. 2022 yılından bu yana Great Place To Work sertifikasyon sürecine katılan şirket, bu yıl dördüncü kez üst üste Great Place To Work "Harika İş Yeri" sertifikası alarak çalışan deneyimine verdiği önemi bir kez daha tescilledi.

Şirket, bu başarının yanı sıra 250-499 Çalışan Kategorisinde En İyi İşverenler Türkiye 2025 listesinde de yer aldı. Çalışanların doğrudan geri bildirimlerine dayanan bağımsız analiz süreci sonucunda ortaya çıkan veriler, Çayeli Bakır'daki güçlü kurum kültürünü ortaya koydu.

Çayeli Bakır çalışanlarının yüzde 97'si şirketi prestijli bir kurum olarak gördüğünü, yüzde 95'i şirketi gelecekteki kariyerleri için değerli bir referans olarak değerlendirdiğini, yüzde 94'ü yeni işe başlayanların kurum kültürü içinde hoş karşılandığını ve yüzde 86'sı ise şirketin harika bir iş yeri olduğunu ifade etti.

Çayeli Bakır, yalnızca sektörel başarılarıyla değil; çalışan ilişkilerinde benimsediği insan odaklı yaklaşımı, kapsayıcı ve destekleyici uygulamalarıyla da öne çıkıyor. Çalışan bağlılığını güçlendiren adımlarıyla sürdürülebilir başarısını geleceğe taşıyor ve örnek şirket olma vizyonunu devam ettiriyor. - RİZE

