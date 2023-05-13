Çavdarhisar Yenicearmutçuk-İlcikören köyleri arasında yol onarım bakım çalışması

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Yenicearmutçuk-İlcikören köyleri arasında yol onarım ve bakım çalışması başlatıldığı bildirildi.

Kaymakam Metin Korkmaz, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Yıldız ve Yol Şube Müdürü Mehmet Saraydar, Çavdarhisar Yenicearmutçuk-İlcikören köyleri arasında başlayan yol onarım ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından Özel İdare çalışanları ile yemekte bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

Bu arada vatandaşlara ulaşımda İlcikören hattını kullanmamaları, Yeşildere köyü üzerinde Yenicearmutçuk köyüne gitmeleri uyarısında bulunuldu. - KÜTAHYA