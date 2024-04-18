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Çavdarhisar Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Çavdarhisar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı olağan meclis toplantısı Kaymakam Abdullah Gedik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılında yapılması planlanan köylerin altyapı çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve köylerin diğer ihtiyaçlarının da bütçe imkanları dahilinde karşılanacağı belirtildi.

Çavdarhisar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Abdullah Gedik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, Kaymakamlık tarafından 2024 yılında yapılması planlanan köylerin altyapı çalışmaları çerçevesinde yol, içme suyu ve kilit taşı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Bütçe imkanları dahilinde köylerin diğer ihtiyaçlarının da karşılanacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Köylere Hizmet Götürme Birliği Çavdarhisar Politika Ekonomi Güncel Haberler

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