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Çavdarhisar’da yerli ve milli arpa ile buğday çeşitlerinin hasadı yapıldı

Çavdarhisar’da yerli ve milli arpa ile buğday çeşitlerinin hasadı yapıldı
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin gözetiminde Ağarı, Afşar, Hacıkebir ve Tepecik köylerinde kurulan demonstrasyon alanlarında yerli ve milli Tritikale, arpa ve buğday çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin gözetiminde Ağarı, Afşar, Hacıkebir ve Tepecik köylerinde kurulan demonstrasyon alanlarında yerli ve milli Tritikale, arpa ve buğday çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Yapılan demonstrasyon çalışmaları sonucunda tritikalede dekara 340 kilogram, arpada 370-440 kilogram, buğdayda ise 325-570 kilogram arasında verim elde edildi. Çalışmalarla yerli ve milli çeşitlerin bölge şartlarındaki performansının ortaya konulması ve üreticilerin bu çeşitler hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, yerli ve milli çeşitlerin sahadaki performansını üreticilerle buluşturmaya ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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