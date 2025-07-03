Çavdarhisar'da Nohut Tarımında Verimlilik İçin Kontroller Başladı
Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKEP projesi kapsamında dağıtılan nohut tohumlarının ekiminden sonra düzenli kontroller yaparak tarımda verimliliği artırmayı amaçlıyor.
Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde tohumları dağıtılan ve çiftçilerin ekimlerini yaptığı nohut tarlalarının kontrollerinin yapıldığı bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen düzenli takip ve kontrollerde tarımda verimlilik ve üretici desteği hedefleniyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi