Çavdarhisar'da Nohut Tarımında Verimlilik İçin Kontroller Başladı

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde tohumları dağıtılan ve çiftçilerin ekimlerini yaptığı nohut tarlalarının kontrollerinin yapıldığı bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen düzenli takip ve kontrollerde tarımda verimlilik ve üretici desteği hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi