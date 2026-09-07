Haberler

Çavdarhisar'da Canlı Hayvan Nakil Denetimi

Çavdarhisar'da Canlı Hayvan Nakil Denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri tarafından canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakline yönelik yol kontrolleri yapıldı. Denetimlerde sevk ve nakil işlemleri kontrol edilirken, hayvan sağlığının korunması için denetimlerin süreceği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakline yönelik yol kontrolleri gerçekleştirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevk ve nakil işlemleri kontrol edildi.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve mevzuata uygun nakillerin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler! Ratko Mladiç için saygı duruşu

Derbide skandal görüntüler! Bosna Kasabı için saygı duruşu

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Oto sanayide görenler dönüp bir daha baktı
Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar

Hatay'daki olayın sır perdesi aralandı! Kendi ölümünü kayıt altına almış

Kendi ölümünü kayıt altına almış
Bülent Ersoy’un lolita estetiği sonrası son hali: Bana abla demeyin

Bülent Ersoy’un lolita estetiği sonrası son hali: Bana abla demeyin
Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı

Herkes albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı
Tapınağa ulaşmak için 5 kilometre boyunca yerde yuvarlandı

5 kilometrelik yolu yuvarlanarak tamamladı! Nedeni şaşkınlık yarattı