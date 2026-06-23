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Çavdarhisar'da arılı kovan sayımı gerçekleştirildi

Çavdarhisar'da arılı kovan sayımı gerçekleştirildi
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Hacımahmut Köyü'nde arılı kovan sayımı ve tespit işlemleri gerçekleştirdi. Denetimlerle arıcılık faaliyetlerinin düzenli takibi hedefleniyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde arıcılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında denetimler sürüyor.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Hacımahmut Köyü'nde arılı kovan sayımı ve tespit işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda bölgede bulunan arılı kovanların sayımı yapılarak kayıt ve tespit işlemleri tamamlandı. Gerçekleştirilen uygulamanın, arıcılık faaliyetlerinin düzenli takibi ve kayıt altına alınmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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