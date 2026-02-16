Haberler

Castrol Ford Team Türkiye İsveç Rallisi'ni tamamladı

Castrol Ford Team Türkiye, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan İsveç Rallisi'nde Junior WRC klasmanında ilk 5'te yer alarak dikkat çekti. Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, toplam dört etap galibiyeti ile sezona önemli puanlarla başladı.

Castrol Ford Team Türkiye, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) ilk ayağı İsveç Rallisi'nde ilk 5 içinde yer aldı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlu zeminde düzenlenen organizasyonda Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, Junior WRC klasmanında yarıştı.

Rallinin ilk etabını kazanarak liderliğe yükselen ekip, beşinci etapta yoldan çıkarak zaman kaybı yaşadı. Yarışa ertesi gün 40 dakikalık ceza süresiyle devam eden takım, organizasyon boyunca toplam dört etap galibiyeti elde etti.

Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, Junior WRC genel klasmanında ilk 5 içerisinde finişe ulaşarak şampiyona puanı kazandı.

Geçen sezonu dünya üçüncüsü derecesiyle tamamlayan ve 2026'da şampiyonluk hedefleyen ekip, bu sezon yeni dış tasarımıyla hazırlanan Ford Fiesta Rally3 aracıyla parkura çıktı.

Sezon, 9-12 Nisan'daki Hırvatistan Rallisi, 7-10 Mayıs'taki Portekiz Rallisi ve 30 Temmuz-2 Ağustos'taki Finlandiya Rallisi ile devam edecek. Şampiyona, 10-13 Eylül'de düzenlenecek Şili Rallisi ile tamamlanacak.

"Sezona önemli puanlarla başladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, İsveç'e hızlı başladıklarını ve ilk etaplarda liderliği aldıklarını belirtti.

Beşinci etapta yaşadıkları durumun zaman kaybına neden olduğunu aktaran Bostancı, şunları kaydetti:

"Pes etmedik ve geri dönerek dört etap galibiyeti almayı başardık. 40 dakikalık cezaya rağmen yarışı Junior WRC genel klasmanında ilk 5 içerisinde bitirerek sezona önemli puanlarla başladık. Lider götürdüğümüz bir yarışta galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşasak da hızımızı ve gücümüzü tüm dünyaya gösterdik. Şimdi odak noktamız, geçtiğimiz yıldan tecrübeli olduğumuz ve güçlü performans sergilediğimiz Hırvatistan Rallisi. Hedefimiz dünya şampiyonluğu yolunda kararlılıkla ilerliyoruz."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
