Castrol Ford Team Türkiye, Finlandiya Rallisi'nde Üçüncülüğü Elde Etti

Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Junior WRC kategorisinde yarışarak, Finlandiya Rallisinde üçüncülüğü elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WRC Junior WRC kategorisinde mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye ekibi, Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ile Finlandiya Rallisini podyumda tamamladı.

Bu yıl 74. kez düzenlenen ve "Dünya Ralli Şampiyonası'nın en hızlı yarışı" olarak bilinen Finlandiya Rallisi'nde Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, dört gün süren rallinin ilk etabını kazanarak liderliğe yerleşti.

Ralli boyunca iyi başarılar elde eden sporcular, ikinci ve üçüncü gün yaşanan zaman kayıplarına rağmen Junior WRC sınıfında üçüncülüğü elde etti.

Yarışı İrlandalı ekip Eamon Kelly-Conor Mohan kazanırken, ikinci sırada Avustralyalı ekip Taylor Gill-Dan Brkic yer aldı. Castrol Ford Team Türkiye adına Ford Fiesta Rally3 ile mücadele eden Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi de performanslarıyla üçüncülük elde ederek podyumda yer almayı başardı.

Sezonun final yarışı olan Orta Avrupa Rallisi, ekimde Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti etaplarından oluşan asfalt zeminli parkurda yapılacak.

Bir önceki yarış olan Yunanistan'daki Akropolis Rallisini kazanarak dikkatleri üzerine çeken Türk ekibi, şimdi gözünü Orta Avrupa Rallisine dikti. Castrol Ford Team Türkiye, Junior WRC'de sezonu şampiyon olarak tamamlayarak, bu büyük kupayı Türkiye'ye ilk kez kazandırmayı hedefliyor.